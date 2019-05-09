تعرف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بتعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، عَمِل مساعدًا لوزير النقل، وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كما حصل على البرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL.

وعَمِل معاليه في فترة سابقة وكيلًا بوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشارًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمشرف على الموارد البشرية، كما عمل سابقًا نائبًا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، والناظر الإداري للتوظيف الدولي/ توظيف السعوديين بأرامكو السعودية، ومؤسسًا ومديرًا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة، كما عمل رئيسًا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM، وعضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO.

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وشارك "المنصوري" في عضوية مجموعة من المجالس واللجان وفِرَق العمل، ومنها عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي سابقًا، ورئيسًا للجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى عضويته سابقًا في لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة، وعَمِل سابقًا كرئيس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة، وعضوًا في لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي؛ علاوة على العديد من اللجان الأخرى.