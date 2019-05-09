5 طرق للوصول الأمثل للحرم المكي الشريف.. تعرف عليها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

خصصت قيادة قوات أمن العمرة لشؤون المرور الخطوط المحيطة بالمنطقة المركزية والمؤدية للحرم المكي الشريف خلال أوقات الصلاة في شهر رمضان للمشاة فقط.

وحددت محطات النقل العام في محيط المسجد الحرام؛ لتسهيل وصول المعتمرين والزوار للحرم من مطار الملك عبدالعزيز ومواقف السيارات مع إلزام القادمين من خارج مكة من المعتمرين بإيقاف سياراتهم في المواقف الواقعة بمداخل مكة واستخدام النقل العام.

وجهزت قيادة المرور خمسة مواقف خارجية وثمانية داخلية في العاصمة المقدسة ولسيارات الأخرى مع تمركز رجال المرور في 34 نقطة يتولون توجيه المركبات إلى الطرق البديلة في أوقات الذروة.

وتقرر منع وقوف المركبات في الطرق المؤثرة على طرق المشاة مع السماح بالتوقف اللحظي للحافلات لإنزال المعتمرين والمصلين، بالإضافة إلى منع الدراجات النارية والهوائية من دخول المنطقة المركزية.

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وحددت القيادة للمرور خمس طرق للوصول إلى العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان عن طريق حافلات النقل العام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أو من مواقف السيارات وتعد أسرع وأمثل طريقة للوصول إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف أو النقل الترددي بتوفير النقل من الحرم المكي إلى الدور السكنية والعكس.

كما يمكن ذلك عن طريق سيارات الأجرة للوصول إلى أقرب نقطة بالمسجد الحرام بحسب ما تسمح به كثافة حركة المشاة أو استخدام مركبات خاصة يقودها أشخاص غير محرمين للوصول إلى مواقف النقل العام بالعاصمة المقدسة أو أقرب موقع بحسب ما تسمح به كثافة حركة المشاة، أو استخدام المشي على الأقدام للأحياء المجاورة للمسجد الحرام.

ووفرت إدارة المرور خريطة تفاعلية لتوفير جميع الطرق البديلة للوصول إلى مواقف السيارات.