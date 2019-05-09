سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 04رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

ابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تاكيد تجمع إعلان قوى الحرية والتغيير فى السودان، عدم التراجع عن مطلب نقل السلطة للمدنيين، قاطعا بمواصلة التعبئة والتصعيد من خلال الاعتصام حتى يتم نقل السلطة للمدنيين، وأنهم مع التفاوض .

ولفتت الصحف الانتباه الى افشال قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وعرجت صحف الصباح على تحذير الأمم المتحدة من أن وكالاتها التي تقدم المساعدات الغذائية للفلسطينيين تحت الاحتلال، لاسيما في قطاع غزة تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات في الأسابيع المقبلة لتجنب الخفض الكبير في الحصص الغذائية.

واخبرت صحف الخميس عن مقتل عشرة أشخاص امس ، جراء عشرات الغارات، التي شنتها الجيش السوري على معاقل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.