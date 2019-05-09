سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف اللبناني الصادرة اليوم ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، والتي جرى خلالها التطرّق إلى الأرقام المالية التي تضمّنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/1441هـ - 2019، وما عكسته من تحسّن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

محلياً، سلطت الصحف الضوء على معالم استثنائية برزت أمس حيال سلوكيات وإجراءات تعكس انزلاقات متدرّجة نحو اتجاهات قمعية من السلطة في تنفيذ عدد من الملفات الشائكة تتعلق بشؤون المواطن، في ظل تحذيرات من عودة الإضرابات والاعتصامات والتصعيد في ضوء ما ستتمخض عنه الموازنة العامة للبلد من إجراءات ضد المواطن.

وعادت صحف الخميس من سوريا بأنباء عن تقدّم جيش النظام باتجاه بلدة كفرنبودة في ريف حماه الغربي، في وقت تتوجّه الأنظار إلى الجلسة الطارئة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي ظهر غدٍ الجمعة، وتتناول تطوّرات الأوضاع في إدلب السورية.

ونقلت صحف لبنان مسارعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإعلان عن عقوبات جديدة على إيران تتعلق بصناعات الحديد والصلب، وهو ما سيشدّد الخناق على النظام الإيراني.

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