اقتصادي / تراجع المؤشر الياباني 0.51% في بداية تعاملات بورصة طوكيو



طوكيو 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

تراجع المؤشر الياباني القياسي اليوم في بداية تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط المؤشر 0.51 في المئة إلى 21492.91 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المئة إلى 1563.32 نقطة.

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09:19ت م

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