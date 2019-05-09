التعليم تطلق برنامج ابتعاث جديد للمعلمين والمعلمات

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أطلقت وزارة التعليم- بشكل رسمي- برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف”، وذلك للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية، وفق تخصصات محددة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى أن ضوابط وشروط الالتحاق بالبرنامج هي ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية، سواء داخل الوزارة أو جهة حكومية خارج الوزارة، وأن يكون المعلم من مواليد 1/ 1/ 1410 وما بعد، وأن يكون حاصلًا على معدل تراكمي من 4: 5 أو من 3: 4 أو من 85 إلى 100 في مؤهل البكالوريوس، وأن يكون حاصلًا على 80% في متوسط اختباري قياس قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين، وألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز.

وأضافت أن مزايا البرنامج هي توفير القبول الجامعي للمرشح من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وابتعاثه إلى أفضل الجامعات العالمية..، والالتحاق ببرنامج مكثف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل السفر.

ولفتت إلى أن الابتعاث سيكون على التخصصات التالية: الرياضيات- الكيمياء- الفيزياء- الأحياء- العلوم- الحاسب الآلي، في أمريكا، بريطانيا، أستراليا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونج كونج، فنلندا، نيوزيلندا.

