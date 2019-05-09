اخبار: بعد تعيينه بأمر ملكي من هو المنصوري ولماذا تم تعيينه رئيس لهيئة الطيران المدني

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يأتي تعيين الاستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيساً لهيئة الطيران المدني بعد شغور المنصب لمدة تقارب الثلاثة أشهر ونصف إثر اعفاء رئيس الهيئة السابق عبدالحكيم التميمي.

وكان المنصوري يشغل قبل تعيينه رئيساً للهيئة مساعداً لوزير النقل.

المنصوري حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز وسبق له أن عمل وكيلا لوزارة الصحة للموارد البشرية ثم مستشاراً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومديراً للموارد البشرية لينتقل بعدها للعمل وكيلاً لوزارة النقل للخدمات المشتركة ثم مساعداً لوزير النقل قبل صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لهيئة الطيران المدني .

ويعول على المنصوري حسم العديد من الملفات بداية من خصخصة المطارات واستكمال المشاريع التطويرية للمطارات فضلاً عن تطوير منظومة صناعة الطيران والارتقاء بها.

