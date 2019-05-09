قائمة محظورات على مرتادي الحرمين منها الأكل المطبوخ والشعارات والأعلام

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كشفت رئاسة شؤون الحرمين عن المحظورات بساحة الحرم، مؤكدة أنها تراقب ساحات المسجد الحرام والنبوي لمنع بعض الأمور السلبية، منها الأكل المطبوخ الذي يؤثر سلبًا على نظافة ساحات المسجد الحرام، والدراجات النارية والهوائية والآلات والمعدات غير المصرح لها، والأعلام والشعارات واللافتات.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”إن إدارة الساحات تقوم بمتابعة ساحة المسجد النبوي والمسجد الحرام ومراقبتها لمنع بعض الأمور السلبية..، منها الأكل المطبوخ الذي يؤثر سلبًا على نظافة ساحات المسجد الحرام، الدراجات النارية والهوائية والآلات والمعدات غير المصرح لها، الأعلام والشعارات واللافتات”.

