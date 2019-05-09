حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير..، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقتي الرياض والقصيم واجزاء من مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية .





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