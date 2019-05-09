شكرا لقرائتكم خبر عن آل دويس: مليار لمشاريع المياه في نجران ومحافظاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

تنفذ الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة نجران عدداً من المشاريع التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، بقيمة إجمالية تتجاوز مليار ريال، ومن ضمنها مشاريع مبادرات التحول الوطني بأكثر من ٦٠٠ مليون ريال. ويجري تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خزان نجران العالي، والذي سيكون معلماً من المعالم الحضارية الفريدة في المنطقة، ومشروع توسعة جلب مياه الشرب لمدينة نجران والمحافظات الشمالية، إضافة إلى مشاريع لمحطات الضخ والشبكات والتوصيلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي. وشملت هذه المشاريع مدينة نجران والمحافظات التابعة لها، إضافة إلى تأمين مياه السقيا للمواقع غير المخدومة بالشبكة، علماً أنه تم أخيراً تشغيل مشروع جلب المياه لمحافظة يدمة وقراها، والذي يحتوي على ١٣محطة ضخ ومحطات للأشياب في المراكز، التي يعبر عن طريقها كما سيتم استكماله مستقبلاً وربطه مع مشروع نجران والمحافظات الشمالية، ويتم التحكم في كامل هذه المشاريع عن طريق منظومة مركزية بنظام اسكادا في محطة التحكم الرئيسية.

وعبر المدير العام للإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة نجران المهندس محمد آل دويس عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم ورعاية لمشاريع المياه، وحرصها على أن تصل إلى المواطن أينما كان مسكنه. وأشار إلى أن هذه المشاريع ما كان لها أن تنفذ لولا الانتصارات التي يحققها أبطال الحد الجنوبي على المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية. وقال إن سفينة التنمية ماضية إلى الأمام من خلال تنفيذ الكثير من المشاريع النوعية في منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها بفضل من الله ثم بتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز اللذين يحرصان على معرفة أدق التفاصيل عن المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، للاطمئنان على أن مخرجاتها ستكون محققة لمطالب المواطنين.