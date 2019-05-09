شكرا لقرائتكم خبر عن عيبان: مشاريعنا لن تتوقف.. والمواطن شريك في التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أبرز المشاريع

تعمل أمانة منطقة نجران على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المنطقة، وقد أنجزت البعض منها وقطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ البعض الآخر فيما تستعد للبدء في تنفيذ المشاريع المعتمدة. وهنا أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة:

إنشاء نفق تقاطع طريق الملك سعود مع الأمير متعب.

إنشاء نفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الملك عبدالعزيز.

سفلتة وأرصفة وإنارة لمخططات في منحة خادم الحرمين الشريفين (مرحلة أولى).

سفلتة مخططات منح البلدية (مرحلة أولى).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة (مرحلة ثالثة).

إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية.

مشروع تأهيل وتطوير الشوارع للأحياء السكنية (ب) (المرحلة الثانية)، سفلتة وأرصفة وإنارة (مرحلة أولى).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة (مرحلة ثانية).

تأهيل وتطوير الشوارع والإنارة (مرحلة أولى).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة (المرحلة الثالثة).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها (مرحلة رابعة).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة (مرحلة ثانية).

تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة.

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة (مرحلة أولى).

سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة (مرحلة أولى).

إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية (مشروع تأهيل وتطوير الشوارع للأحياء السكنية (أ)، أمانة منطقة نجران)، (مرحلة ثالثة).

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المباني والمرافق البلدية

أما على مستوى المباني والمرافق البلدية فهذه أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة:

استكمال المركز الحضاري.

تحسين وتجميل مدخل نجران – الرياض.

مباني ومرافق بلدية (إنشاء مراكز الخدمات البلدية) مرحلة أولى.

أسواق ومسالخ (مرحلة أولى).

سوق الفيصلية.

تطوير وتحسين الجزيرة الجانبية على طريق الملك عبدالعزيز –المرحلة الأولى.

تشجير الجزر الوسطية المرصوفة والمنارة في منطقه نجران.

تحسين وتجميل وتأهيل المداخل والميادين.

تحسين وتجميل وتأهيل المداخل الميادين مدخل نجران – الرياض.

إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة – مرحلة أولى.

تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة.

تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات والقرى التابعة مدخل نجران – الرياض.

أنسنة المدن

تأهيل وتطوير واجهات المنطقة الصناعية.

أمانة منطقة نجران –المرحلة الأولى.

درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها.

تواصل أمانة منطقة نجران العمل ليل نهار لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف أرجاء المنطقة مدعومة بتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي. وأكد أمين المنطقة المهندس حمد عيبان أن الأمانة ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي دائماً ما تؤكد على تنفيذ المشاريع التي يحتاجها المواطن، مع الحرص على أن تكون مخرجاتها متناسبة مع متطلبات واحتياجات المواطن والمقيم. لافتا إلى أن ما يدفعه وزملاءه في السير بالعمل نحو التنفيذ المتقن وبجودة عالية حسب ما هو مرسوم له، هو دعم أمير المنطقة ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية وجميع المسؤولين بالوزارة، مشيراً إلى أن الأمانة تجد كل العون من الأهالي الذين يتفاعلون مع جهود الأمانة الرامية إلى تنفيذ المشاريع وإنجازها في مواعيدها المحددة ودون تأخير. وقال: زملائي في الأمانة والبلديات الفرعية كانوا وما زالوا سنداً قوياً، ومشاركين فاعلين في كل ما تحقق وسيتحقق مستقبلاً. وأوضح أن المنطقة مقبلة على نهضة في المجال البلدي، وأن ما يساعد على ذلك هو الانتصارات التي يحققها الأبطال المرابطون على الحدود الذين يعتبرون أساس التنمية وصنّاعها.