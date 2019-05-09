شكرا لقرائتكم خبر عن آل ريمان: شكاوى المواطنين محل اهتمامنا.. نزورهم في مواقعهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

يواصل المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران جولاته الرقابية على عدد من المشاريع، وزياراته الميدانية للمواطنين في نطاق اختصاصاته للوقوف على سير المشاريع، والتنسيق مع المسؤولين في الأمانة حيالها، إضافة إلى الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين، والالتقاء بهم في مواقعهم، للوقوف ميدانيا على مطالبهم، ودراستها مع الأمانة.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي مانع آل ريمان إن المجلس انتهى إلى عدد من القرارات التي تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من بينها تشكيل عدد من اللجان العاملة، مع وضع ضوابط للتعامل مع بعض البنود، ومطالبة الأمانة بتنفيذ بعض الأعمال التي تهم المواطنين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع الأمانة في جميع الأعمال المتعلقة بالمشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية. وأوضح أن المجلس يسعى دائما إلى زيارة الأحياء والالتقاء بالسكان، والحديث معهم حول أهم متطلباتهم، ومصارحتهم بما هو متاح تقديمه على المدى القريب أو البعيد، مشيرا إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية مستقبلية تتناسب وهموم وتطلعات سكان الأحياء الواقعة ضمن مسؤوليات المجلس البلدي، ويتم عقد اجتماعات دورية تهدف إلى مناقشة الكثير من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها الشكاوى المقدمة من المواطنين، الذين نرتبط معهم ولله الحمد بعلاقات قوية مبنية على الثقة والوضوح والشفافية.

وطالب آل ريمان المواطنين بالتواصل مع المجلس البلدي في أي أمر يتعلق بالخدمات البلدية لكي تتم خدمتهم والتنسيق مع الأمانة في دراسة طلباتهم. وقال إن الأمانة متعاونة ومتجاوبة مع كل ما يردها من قبل المجلس، ليس على مستوى طلبات المواطنين وإنما في مختلف اختصاصات المجلس بما فيها الرقابة على المشاريع، وما نرصده من ملاحظات، وما يتم الرفع به من مقترحات.