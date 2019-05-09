شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الطرق في نجران.. استكمالات «مليونية» وصيانات وقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

ينفذ فرع وزارة النقل في منطقة نجران عددا من مشاريع الطرق، بعدما وصل إجمالي أطوال المنجز منها إلى 167.8 كيلومتر، بينما وصل إجمالي أطوال الطرق التي تمت معالجة الأضرار فيها ضمن أعمال الصيانة الوقائية 112.314 كيلومتر. ومن المشاريع الجاري تنفيذها:

استكمال طريق بئر عسكر ـ النقعاء بطول (6.130) كيلومتر، ضمن نطاق عمل مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران، (المجموعة الثامنة) بتكلفة إجمالية (37.500.000) ريال.

عمل حمايات خرسانية لطريق بئر عسكر ـ النقعاء وتوسعة للعقبة فقط لتصبح مزدوجة من المحطة (600+1) إلى المحطة (200+3) ضمن مشروع الطرق الثانوية في منطقة نجران (المجموعة الخامسة) بتكلفة (20.000.000) ريال.

استكمالات بعض الطرق في منطقة نجران، (المجموعة السادسة) بتكلفة إجمالية (103.265.330) ريال.

استكمال ازدواج طريق الأمير مشعل (3.812) كيلومتر.

ازدواج طريق اللجم مع الإنارة (5.350) كيلومتر.

سفلتة الطرق الزراعية للغويلا الشمالية شمال شرق طريق الملك فهد (35.977) كيلومتر (القرى الحدودية).

ازدواج طريق الشرفة بطول (1.664) كيلومتر متضمنا جسر وادي بطول (0.244.8) كيلومتر باتجاهي الازدواج.

استكمال طريق رجلاـ آل منجم بطول (0.800) كيلومتر، متضمنا إنشاء جسر على الوادي بطول (0.285.60) كلم.

استكمال طريق غرب الحضن بطول (0.377) كيلومتر متضمنا إنشاء جسر على الوادي بطول (0.224.40) كلم.

استكمال طريق حايرة ـ السلم (6.271) كيلومتر تقاطع الطريق الرئيسي الرياض / نجران أمام المدخل الرئيسي لمطار نجران بتكلفة إجمالية (63.305.000) ريال.

استكمالات بعض الطرق في منطقة نجران (المجموعة التاسعة) بتكلفة إجمالية (107.540.929) ريال.

استكمال طريق الصفاح ـ اليتم ـ الجعدتين بطول (6.234) كيلومتر.

استكمال الطريق الرابط من الصفاح إلى الفيض بمفرق بدر الجنوب (13.6) كيلومتر.

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استكمال قرية الرفاع (22.5) كيلومتر.

استكمال طريق بدر الجنوب ـ ظهران (وصلة بدر الجنوب إلى هجرة لدمه وأبو رجلين والعشة) (5.271) كيلومتر.

استكمال طريق القرن ـ الشعبة (2.109) كيلومتر، وطريق هجرة المليحة (1.499) كيلومتر.

استكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران (المجموعة الحادية عشر) وبتكلفة إجمالية (33.545.757) ريال.

استكمال طريق الحزام الجنوبي للغويلا بطول (0.5) كيلومتر.

استكمال الطريق الذي يربط طريق المركب بطريق الأمير سلطان بطول (3) كيلومترات.

استكمال الطريق التبادلي (بئر عسكر ـ معسكر قوة نجران) بطول (6) كيلومترات ضمن نطاق عمل مشروع استكمال بعض الطرق في منطقة نجران (المجموعة العاشرة) بتكلفة إجمالية (13.134.128) ريال.

استبدال مزلقان طريق الحضن ـ أبا السعود بجسر بطول (0.6) كيلومتر مع تنفيذ الحمايات الخرسانية اللازمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية لعقد (1103) العائدة للتبليغ 16280/01 وبتكلفة إجمالية (14.350.225) ريال.

كشط وإعادة سفلتة المواقع المتضررة في طريق نجران ـ شروره ـ الوديعة رقم (15) بطول (111.714) كيلومتر ضمن أعمال الصيانة الوقائية لعقد (1101) العائدة للتبليغ 29035/01 وبتكلفة إجمالية (28.547.400) ريال.

عند الحديث عن الأبطال المرابطين على الحدود، وما حققوه من انتصارات على المليشيات الحوثية الإيرانية، وأذرعها الإرهابية، تقف الكلمات عاجزة عن أن تفيهم حقهم وقدرهم، لأنهم بالفعل سطروا أروع البطولات، وأذهلوا العالم بتضحياتهم، وحبهم لوطنهم، وحرصهم على أمنه واستقراره.

فعندما أزور مواقع الشرف على الحدود، وألتقي الأبطال هناك، أشعر بالفخر والاعتزاز، لأنني أسمع عن قصص لا بد أن يتم توثيقها، لتحكي للأجيال القادمة معنى الولاء للوطن والإخلاص للقيادة، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل ذرة من تراب الوطن، وكل ذلك كان سبباً في تقهقر المليشيات الإيرانية، وهلاك عناصرها، ومطاردة من تبقى منهم إلى جحورهم مدحورين مكسورين أذلاء.

من يزور نجران، وهي واحدة من المناطق المحاذية لليمن، وقريبة من خطوط التماس، يجد أن أهلها وسكانها يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، والأطفال يلهون بالقرب من منازلهم ببراءة، ويطلقون بين الحين والآخر عبارات التندر بالمليشيات الحوثية، والموظفون يذهبون إلى أعمالهم، والنساء إلى مزارعهن، وكل هذا ما كان ليتحقق لولا الانتصارات، ولولا الثقة الكاملة في جميع القوات العسكرية، التي أنهت خطورة هذه المليشيات الإرهابية.

ولأننا كإعلاميين نزور من حين إلى آخر جبهات القتال، ونلتقي الأبطال، ونرصد البطولات، إلا أننا ما زلنا مطالبين بالوقوف إلى جانبهم، وزيارتهم في مواقعهم، ورفع روحهم المعنوية في مواجهة كل من لا يريدون الخير لبلادنا الغالية.

* محرر الخليج 365 في نجران

شكرا أبطال الحدود