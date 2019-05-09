موعد صرف الدفعة 18 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الخميس، ولم ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة الجديدة، لكن الدفعات متقاربة، وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد، مستقلين أو تابعين لرب أسرة، ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال، وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف حقيقة وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل، لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية، وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم، وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

شروط الأهلية فى برنامج حساب المواطن

يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

كما يجب أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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