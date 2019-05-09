حساب المواطن يعلن صرف دعم شهر مايو للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، مشيرًا إلى أن عملية الإيداع مستمرة حتى نهاية اليوم الخميس، وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، حيث يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود، كما يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين، بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة.

وكشف برنامج حساب المواطن، حقيقة وجود زيادة في مبلغ الدعم المقدم من البرنامج بعد ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أنه عدل في الربع الأخير من عام 2018، مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًا في سعر البنزين، وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة، وقد حث برنامج حساب المواطن كافة المواطنين الراغبين في التسجيل على سرعة تسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة قبل الجمعة المقبل 10 مايو حتى يتم إدراجهم في قائمة المؤهلين والمستحقين لدعم الدفعة المقبلة حال انطبقت عليهم الشروط.

شروط الأهلية فى برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

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