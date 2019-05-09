صرف الدفعة 18 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الخميس، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أنه: “سيتم صرف مخصص الدعم من برنامج #حساب_المواطن لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس الموافق 9 مايو بإذن الله”، حيث يهدف برنامج حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدَّم للمواطنين، بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، كما يهدف إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

وكان حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة، ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل، لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية، وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

شروط الأهلية فى برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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