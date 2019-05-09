أستمرار صرف دفعة حساب المواطن شهر مايو حتى نهاية يوم الخميس

صرف الدفعة 18 من حساب المواطن، حيث قد اعلن برنامج حساب المواطن على أنه تم البدء في صرف دفعة حساب المواطن لشهر مايو، لكل المستفيدين الذين قد اكتمل طلباتهم وكانت مستوفية، كما سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية يوم الخميس 5/9/2019، حيث قد اكد حساب المواطن في وقت سابق بانه يجب الإفصاح عن الدخل الذي يخص كل المتقدمين لكل أفراد الآسرة كما يجب ذكر أنواع الدخل حتى راتب الزوجة.

كما أن حساب المواطن يعتمد على البيانات التي يقوم بتقديمها المستفيد عند التسجيل، وبعد التقديم يتم مطابقة البيانات مع السجلات الرسمية، وفي حالة اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية المدونة في الجهات المختصة، ويتم صرف دفعة حساب المواطن لشهر مايو صباح اليوم الخميس.

صرف دفعة مايو حساب المواطن

اكد حساب المواطن بأنه خلال الشهر الحالي قد تم تغيير موعد تقديم موعد الدفعة التالية ليصبح في يوم التاسع من شهر مايو بدلا من صرف الدعم في يوم 10 مايو، حيث أنه يصادف يوم الجمعة، كما وضع حساب المواطن بعض من الشروط الجديدة التي من خلالها يصبح الشخص مؤهل للحصول على دعم المواطن، فتكون صرف شروط صرف الدفعات تتمثل في الأتي: