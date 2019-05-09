كلية الملك خالد العسكرية تضيف تخصصين جديدين لحملة الشهادة الجامعية.. والتقديم عليهما من اليوم

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن إضافة تخصصين جديدين للمتقدمين للالتحاق بالكلية من حملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت أن التخصصين الجديدين هما الهندسة الصناعية، والمحاسبة، مبينة أن التقديم عليها سيكون اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 رمضان، ويستمر حتى الإثنين 8 رمضان على بوابة لجنة القبول والتسجيل بالكلية. واشترطت الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية في أحد التخصصين، بانتظام كلي، وألا يقل التقدير عن “جيد”، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.