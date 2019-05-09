“الحربي”: 5 أيام ماطرة على مناطق عدة.. بينها الرياض

كشف إبراهيم الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن تأثر مناطق عدة في السعودية بحالة جوية، تبدأ من يوم غد الخميس، وقد تستمر إلى الاثنين المقبل بأمر الله. وتفصيلاً، قال “الحربي”: يستمر تأثير التقلبات الجوية خلال الأيام القادمة من هذا الشهر الفضيل على الوسطى والشمالية، وعلى امتداد المرتفعات الجنوبية – بأمر الله – بداية من يوم الغد الخميس، وقد تستمر حتى يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله؛ وذلك نتيجة امتداد أخدود جوي في طبقات الجو العليا، وفوارق رأسية حرارية عالية في هذه الفترة، وأيضًا استمرار تدفق رياح جنوبية رطبة؛ فينشأ عن ذلك اضطرابات جوية، قد تميل للقوة في بعض المناطق. ويجدر التنبيه إلى كثافة حبات البَرَد والتيارات الهوائية الهابطة من السحب الرعدية.

وأضاف: مناطق تأثير الحالة الجوية – بمشيئة الله – تشمل مرتفعات جازان وعسير، وأيضًا منحدراتها الغربية والباحة والطائف، وتمتد لوسط السعودية باتجاه الرياض والداودمي وعفيف والمويه والخرمة وتربة وجنوب القصيم، وأيضًا تمتد لجنوب المدينة المنورة. وتابع: بالنسبة لدرجات الحرارة فهي معتدلة – بأمر الله – على أجزاء واسعة من السعودية، وقد تميل للبرودة نسبيًّا ليلاً على الشمالية والشمالية الغربية؛ وذلك بسبب اندفاع كتلة هوائية معتدلة البرودة.