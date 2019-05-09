“حساب المواطن” يعلن إيداع الدفعة الثامنة عشرة لمستحقي الدعم

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن إيداع الدفعة الثامنة عشرة والخاصة بشهر مايو من الدعم للمستفیدين من البرنامج اليوم (الخميس). وأكد البرنامج في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، بدء عملية إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في “حساب المواطن” على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم (الخميس).

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