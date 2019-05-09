الصحوة .. الصحوة .. الصحوة

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‏☠ *وقفات مع الصحوة* ☠

1⃣

‏من منا لا يعرف الصحوة وماذا تكون؟ ومن هي أدواتها وهل انتهت حقًا؟ وهل غربت شمسها؟

2⃣

‏الصحوة ليست الشريط الإسلامي فقط، ولا المطوية، ولا الكتيّب ولا تقصير الثوب ولا في إطالة اللحية ولا في تحريم قيادة السيارة للنساء ولا لا لا..

3⃣

‏الصحوة ليست فقط محاضرات سلمان العودة، ولا دروس سفر الحوالي، ولا خطب عائض القرني، ولا أشرطة ناصر العمر، ولا في نشيد إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسألني من بناه إنه البنا حسن

4⃣

‏الصحوة ليست أجواء كنّا نعيشها فقط، ولا حماس الدعوة إلى الجهاد، ولا في مقاطعة الغرب (الكفار) وتحريم التعامل معهم ومقاطعتهم

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*‏الصحوة هي حالة أعم .. وأعمق .. وأهم .. وأخطر من كل ما ذُكر أعلاه*

5⃣

‏الصحوة هي دعوات وثأثيرات عمل عليها الإخوان بكل دقة واجتهاد ليصلوا إلى هدفهم المنشود وهو إسقاط الدولة برمتها

6⃣

‏مرّ على إنطلاقة الصحوة أكثر من 80 سنة منذ ظهور حسن البنا وأعوانه وانتشار كتبهم وفكرهم، وبلغت أوج انتشارها منذ قيام ثورة الخميني في العام 1979، في تلك الفترة وجدت الصحوة ضالتها الحقيقية، وأخذت تفتك بكل قوتها في مفاصل العقل السعودي، مستفيدةً من شعارات زائفة ودعوات باطلة فأنتجت المتطرفين والمتعصبين والمتشددين، وتغذت بشكل رئيسي من خطاب إسلاموي ثوري يتقاطع مع أهدافها الرئيسية المتمثلة في خدمة أجندة جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة العربية، فأصبح المرشد هو سمة كلا الفريقين..

7⃣

‏الصحوة في بلادنا بدأت من السيطرة على التعليم وانتشرت في كل مفاصل الدولة..

‏الصحوة كانت تريد العودة إلى الخلافة الإسلامية على منهج الإخوان ثم تنامت وتطورت واقتربت من الكمال مع الثورات العربية

8⃣

‏الصحوة تعاونت مع الشرق والغرب لإسقاط هذه الدولة العظيمة المؤمنة المسالمة والمحبة للسلام، الصحوة سارت في فلك ملالي طهران و توجهات أردوغان حتى كادوا أن يصلوا..

‏الصحوة أيدت الخلافة الداعشية وجماعة النصرة وغيرهم، الصحوة ليست حركات جهادية فقط، ولا أحزاب سياسية، ولا حناجر ثورية الصحوة هي رجس من عمل الإخوان تسلل إلى قلوب الملايين باسم الإسلام والدين.

9⃣

‏سار المخطط كما يريدون، لكن الله أرسل لهم قيادة هذه البلاد وشعبها ومن تعاون معها من جيرانها وأصدقائها لتحطم آمالهم وطموحهم وأهدافهم

1⃣0⃣

*‏الآن ينجلي جيل الصحوة بالتوبة.. وما اعتذار الشيخ الدكتور عائض القرني في لقاءه مع الإعلامي عبدالله المديفر إلا شجاعةً تحسب له لا عليه.. فالبحث عن الحقيقة وتتبعها وتلمس سبل الهدى والطريق القويم والبعد عن الضلال من سمات العلماء الربانيين الذين يرجون ما عند الله، فالحق أحق أن يتبع، وهذا ما فعله الشيخ القرني الذي حظي اعتذاره بترحيب كبير وواسع عند السعوديين.. فهل يتبعه الآخرون؟.. نتمنى ذلك، وسنرحب بهم.. لأن الوطن للجميع ومن تاب تاب الله عليه*

