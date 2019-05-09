وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة

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أعلنت الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، التابعة لوزارة الدفاع، عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، أن الوظائف متوفرة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

وأضافت أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية في موعد أقصاه الجمعة 1440/9/12هـ على البريد الإلكتروني التالي [email protected] .

