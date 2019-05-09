انطلاق فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي بالباحة

انطلقت فعاليات اليوم العالمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، أمس الأربعاء، الموافق 8 مايو 2019م، الثالث من رمضان لعام 1440 هـ.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، عماد بن منسي الزهراني، إن فرع الهيئة بمنطقة الباحة، أعد فعاليات لهذا اليوم؛ لإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي ببرامج تتناسب مع هذا الشهر الفضيل، ومنها توزيع وجبات إفطار صائم، 600 وجبة بمدينة الباحة ومحافظاتها (المندق- بلجرشي-قلوة- العقيق- المخواه- جرب- القرى- نخال)، وبالنقاط الأمنية بمركزي جرب ومركز نخال.

وتحتوي الوجبات على إفطار صائم، وبرشورات توعوية، ونشر بعض مهارات الإسعافات الأولية، وتطبيق اسعفني 997، بالإضافة إلى البدء في حملة التبرع بالدم احتفاء بهذا اليوم؛ وذلك بمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم بمستشفيات الباحة؛ كما تم استقبال 144 متبرعًا و80 متطوعة بمستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفيات المحافظات من منسوبي الهيئة بالمنطقة، والفريق التطوعي، وفريق الحزم التطوعي، وفريق صقور الباحة. وبدأت حملة التبرع بمدير عام الفرع ومنسوبي الهيئة، ومديري المراكز بالمحافظات.

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ونوّه سعادة مدير عام الفرع، خالد بن محمد الغامدي، بما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم غير محدود لهذا القطاع، بمتابعة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحرصه الدائم على رفع الجاهزية والاستعداد الدائم للهلال الأحمر.

وفي ختام المشاركة، أكد الغامدي أن الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر، يأتي تقديرًا وعرفانًا بما يقوم به أفراد الهلال الأحمر من جهود إنسانية وتثقيفية، أسهمت- بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- في الحد من الكثير من الإصابات، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.