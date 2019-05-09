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سفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط يلتقي وزير الأوقاف المغربي

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الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، أمس الأول الثلاثاء، بزيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مكتبه بالرباط.

 وجرى خلال هذا اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الشقيقتين.

      

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