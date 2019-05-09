«تعليم جازان» يطلق دورات تدريبية وأنشطة ترفيهية وتعليمية صيفية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عدداً من الفعاليات والبرامج، وذلك تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية والتي تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وجميع شرائح المجتمع بالمنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن أدوار المؤسسة التعليمية لا تقتصر فقط على العام الدراسي وتقع على عاتقها عدة أدوار تعليمية وتربوية واجتماعية.

وأضاف الأحوس أن تعليم جازان تسعى لتقديم عدد من الفعاليات التي تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين طوال فترة الإجازة الصيفية، كما ستمتد الخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع المحلي عبر حزم من الفعاليات والبرامج التي تعود بالنفع على جميع الفئات وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وفي جانب الدورات التدريبية، بيّن الأحوس أنها تستهدف المعلمين والمعلمات وستتوزع بشكل متوازن بين مكاتب التعليم بالمنطقة وتتنوع عناوينها بين المهارات الأساسية وطرق التدريس ودمج التقنية مع التعليم والتعلم النشط والعديد من الموضوعات التي تهم منسوبي التعليم، وتدعم الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل وتوفير الوقت والجهد، كما سينفذ هذه الدورات عدد من المدربين المعتمدين وأصحاب الكفاءة العالية، حاثاً المعلمين والمعلمات على انتهاز هذه الفرصة التي تدعم النمو المهني لديهم.

واستعرض الأحوس الخدمات التي ستقدمها أندية الحي الترفيهية والتعليمية للمجتمع والتي تبلغ ٤٧ نادياً، وتهدف لإيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وسكان الحي؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها من الطلاب أكثر من 60 ألف طالب وطالبة وأكثر من 20 ألفًا من فئات المجتمع والأسر المحيطة.

كما ستقدم لمرتاديها عبر الأكاديميات المقامة فيها أكثر من 550 برنامجاً تتنوع بين التعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتدريبية، مضيفاً أن هذه الأندية ستركز على غرس الاعتزاز بالدين الإسلامي والولاء للمليك والانتماء للوطن في نفوس مرتاديها، وستعزز المبادئ والقيم الإيجابية لأفراد المجتمع .

واختتم الأحوس حديثه بأن الإدارة ستطلق عقب إجازة عيد الفطر المبارك، الفصل الصيفي الذي يعد فرصة تعليمية للطلاب والطالبات ويهدف إلى تعويض التأخر في الخطة الدراسية، وتسريع التخرج، واستثمار وقت الإجازة بشكل مفيد ومثمر، وسيطبق الفصل الصيفي في خمس مدارس بالمنطقة للبنين وخمس مدارس للبنات تتوزع في محافظات المنطقة لتضمن وصول الخدمة لجميع الطلاب والطالبات الراغبات بالدراسة .