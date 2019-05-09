السعودية اليوم / أمير القصيم يزور مهرجان قوت للتمور المعبأة ومشتقاتها



بريدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, فعاليات مهرجات قوت للتمور المعبأة ومشتقاتها, المقام بمركز النخلة بمدينة التمور بمدينة بريدة, الذي تشارك فيه 78 جهة مختصةً ببيع التمور المعبأة ومشتقاتها.

وفور وصول سموه اطلع على أركان المهرجان والفعاليات التي تعنى بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتوجه سموه بعد ذلك لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم ألقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي كلمة ثمن فيها دعم سمو أمير المنطقة للمهرجان على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن المهرجان حقق نجاحات كبيرة كونه الأول للتمور ومشتقاتها بالمنطقة, بالإضافة إلى استعراضه للصناعات التحويلية للتمور ومشتقاتها.

وأوضح أن المهرجان وضع أهداف محدده يُسعى لتحقيقها كزيادة الفرص الاستثمارية للتمور وتسويقها وفتح منافذ جديدة داخل المملكة وخارجها وتحفيز تبادل الصفقات التجارية للتمور ومشتقاتها، بالإضافة إلى إقامة معرض للشركات المتخصصة في تعبأة وإنتاج وتغليف التمور بطرق حديثة، مشيراً إلى أن المهرجان وفر فرص وظيفية للشباب والفتيات في منافذ البيع والأعمال المساندة , مشيداً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع النخيل ومشتقاتها، التي تترجم حجم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة.

إثر ذلك توالت فقرات الحفل بعرض مرئي يحكي مسيرة مهرجان قوت للتمور المعبأة.

ثم ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة أكد من خلالها أهمية تسجيل قوت كعلامة تجارية للمنطقة كون هذا المهرجان من مبادراتها ويهتم بتعزيز منتجها الوطني, عاداً مهرجان قوت نافذة مهمة لبيع التمور وتسويقه كونه يستهلك بشكل كبير خلال شهر رمضان ما يحتم استغلال هذه الفرصة, مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أمانة المنطقة, مقدماً شكره لفريق العمل ورجال الأعمال ومصانع التمور على إنجاح هذا المهرجان المبارك.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بروح التكاتف من قبل لجنة تنمية الاستثمار مع أمانة المنطقة والغرفة التجارية والمركز الوطني للنخيل وجمعية منتجي التمور وغيرها من الجهات وإسهامهم في تعزيز نجاح رجال الأعمال في هذه المنطقة وتسويق منتجاتهم الوطنية.

وأكد أهمية التسويق في نجاح أي عمل, حاثاً على تعزيز وتنمية مثل هذا المهرجان والوصول إلى المستهلك في مكانه في جميع أنحاء المملكة بكل احترافية ومهنية عالية تحت مظلة لجنة تنمية الاستثمار, مبيناً أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- وفرت العديد من التسهيلات لتنمية المنتج الوطني, مشيراً إلى أهمية وضع نقاط تسويقية لمثل هذه المنتجات وتعزيز تقنية الصناعات التحويلية لها كونه أحد العناصر التي تعتمد عليها رؤية المملكة 2030 , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

وفي ختام الزيارة كرم سمو أمير منطقة القصيم الرعاة والدعمين وفريق العمل, فيما قُدم لسموه درع تذكاري بهذه المناسبة من إدارة المهرجان قدمها أمين منطقة القصيم.

حضر الاحتفالية وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام الإدارة العامة للبيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم سلمان بن جارالله الصوينع ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي.

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