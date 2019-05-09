السعودية اليوم / بلدية بارق تنفذ مشاريع تنموية في ثلوث المنظر وربيعه وسياله



محايل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

تنفذ بلدية محافظة بارق عدداً من المشاريع التنموية ضمن خطة تطوير المشهد الحضري وأنسنة المدن المتضمنة سفلتة الطرق وإنارتها وإنشاء المراكز الحضارية والحدائق العامة وإنشاء الملاعب

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي, أن البلدية تعمل في الوقت الحالي على عدة مشاريع تنموية في المراكز التابعة للمحافظة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ودراسة وتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, مبيناً أن مركز ثلوث المنظر يجري العمل على استكمال مشروع مبنى المركز الحضاري الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات, كذلك مشروع الحديقة العامة التي بجواره و التي ستحتوي على الجلسات و المسطحات الخضراء و الألعاب و دورات المياه و أشار إلى مشروع الملعب الرياضي ذو المساحة الكبيرة ، مشيراً إلى مشروع فتح طريق وادي النعص المحاذي للوادي وسفلتته وإنارته بعد أن كانوا يعانون من ضيق الطريق القديم.

وبين أن من ضمن المشاريع التي تنفذ في مركز ثلوث المنظر سفلتة السوق اليومي وسفلتة الطرق المؤدية إلى قرى آل الجحيني و الطوارف و سد عامر ووسط ثلوث المنظر والفجر الجديد وغيرها, فيما يجري العمل على ازدواجية الشارع الرئيسي بثلوث المنظر .

وأشار البارقي إلى من جانب مشاريع مركزي جمعة ربيعة والسيالة والسليم أن البلدية تقوم بإنشاء المركز الحضاري بربيعة, الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات واستكمال حديقة جمعة ربيعة التي تحوي الجلسات والمسطحات الخضراء و الألعاب و دورات المياه و كذلك إنارة الشارع العام بربيعة و شارع المروة و إنشاء حديقة المروة و الملعب الرياضي, مفيداً أن البلدية تنفذ بمركز سياله والسليم الحديقة العامة و الملعب الرياضي و إنارة الطرق في سياله.

// انتهى //

02:30ت م

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محايل 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واستنفذ بلدية محافظة بارق عدداً من المشاريع التنموية ضمن خطة تطوير المشهد الحضري وأنسنة المدن المتضمنة سفلتة الطرق وإنارتها وإنشاء المراكز الحضارية والحدائق العامة وإنشاء الملاعب الرياضية , وذلك في المراكز التابعة للمحافظة "ثلوث المنظر وجمعة ربيعة والسياله والسليم" .وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي, أن البلدية تعمل في الوقت الحالي على عدة مشاريع تنموية في المراكز التابعة للمحافظة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ودراسة وتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, مبيناً أن مركز ثلوث المنظر يجري العمل على استكمال مشروع مبنى المركز الحضاري الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات, كذلك مشروع الحديقة العامة التي بجواره و التي ستحتوي على الجلسات و المسطحات الخضراء و الألعاب و دورات المياه و أشار إلى مشروع الملعب الرياضي ذو المساحة الكبيرة ، مشيراً إلى مشروع فتح طريق وادي النعص المحاذي للوادي وسفلتته وإنارته بعد أن كانوا يعانون من ضيق الطريق القديم.وبين أن من ضمن المشاريع التي تنفذ في مركز ثلوث المنظر سفلتة السوق اليومي وسفلتة الطرق المؤدية إلى قرى آل الجحيني و الطوارف و سد عامر ووسط ثلوث المنظر والفجر الجديد وغيرها, فيما يجري العمل على ازدواجية الشارع الرئيسي بثلوث المنظر .وأشار البارقي إلى من جانب مشاريع مركزي جمعة ربيعة والسيالة والسليم أن البلدية تقوم بإنشاء المركز الحضاري بربيعة, الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات واستكمال حديقة جمعة ربيعة التي تحوي الجلسات والمسطحات الخضراء و الألعاب و دورات المياه و كذلك إنارة الشارع العام بربيعة و شارع المروة و إنشاء حديقة المروة و الملعب الرياضي, مفيداً أن البلدية تنفذ بمركز سياله والسليم الحديقة العامة و الملعب الرياضي و إنارة الطرق في سياله.// انتهى //02:30ت م0255

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