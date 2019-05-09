العمودي : صندوق التنمية العقارية اعتزل الإقراض المباشر بعد 40 عامًا

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، على مدى تأثير الصندوق في نمو القطاع العقاري خلال العامين الماضيين بعد إطلاق برنامج الإسكان؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة برفع نسبة التملك إلى 70 بالمائة بحلول 2030.

وقال: إن الصندوق واجه العديد من التحديات مع الجهات التمويلية تزامنًا مع تطبيق برنامج التحول الذي قام به من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق البنوك، إلا أن الصندوق تفادى هذه التحديات ووضعت الخطط والأهداف واستطلاع آراء الجهات التمويلية، مستشهدًا بتفادي تلك التحديات ونجاح التحول بارتفاع العقود الموقعة بنسبة 84 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وراهن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خلال حفل السحور الرمضاني الذي نظمته إدارته، أمس، بحضور عدد من الإعلاميين ومنسوبي الصندوق في فندق الفيرمونت بالرياض، على ما تحقق من تقدم كبير في تحقيق برنامج التحول الذي عمل به الصندوق، معللًا ذلك بارتفاع حصة الصندوق من إجمالي عقود التمويل الموقعة، بالإضافة إلى ما تعلنه الجهات ذات العلاقة من مؤشرات ارتفاع نمو القطاع العقاري في المملكة.

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وقال: “إن ما تم تحقيقه منذ بداية التحوّل في نموذج عمل الصندوق العقارية عام 2017م وحتى نهاية الربع الأول 2019، استفادة 86.7 ألف أسرة لشراء أو بناء مسكن بحجم مبالغ مودعة تصل إلى 46 مليار ريال “، موضحًا أن الصندوق خلال 40 عامًا من إنشائه وحتى تاريخ التحول موّل 860 ألف مستفيد بمعدل 20 ألف مستفيد سنويًّا معتمدًا على الدعم الحكومي والعمل المباشر مع متابعات الخليج 365 بمعزل عن تنمية قطاع التمويل العقاري، مبينًا أنه بعد التحوّل ونتيجة لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية 2030 تغيرت إستراتيجية الصندوق العقارية وارتكزت على 4 محاور رئيسية تمثلت في تنمية منظومة التمويل العقاري، الارتقاء بتجربة متابعات الخليج 365، التميز المؤسسي والتشغيلي والاستدامة المالية.

وأضاف العمودي أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول ساهمت في تطويره وفق أهداف واضحة واستدامة ودعمًا حكومي ليحقق إنجازات خلال العامين الماضيين من تاريخ التحوّل، موضحًا أن الصندوق لديه أهداف واضحة منها تقديم الحلول التمويلية لــ480 ألف مستفيد على قوائم الانتظار، حيث صدرت الموافقات لــ370 ألف مستفيد حتى العام الحالي، متوقعًا أن يحصل 110 آلاف مستفيد على الموافقات الفورية مطلع العام المقبل 2020م، مؤكدًا انخفاض قائمة الانتظار لطالبي الدعم السكني إلى بنسبة 77 بالمائة، مشيرًا إلى أن الموافقات تصدر فورًا متى كان لدى المستفيد الجاهزية للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الصندوق، وفي حالة لم تصدر الموافقة يستفيد من خدمة عجلها عبر الموقع الإلكتروني.

وقارن العمودي الإجراءات التمويلية التي تدعمها الخدمات الإلكترونية والفروع الذكية والمستشار العقاري في الوقت الراهن وما كان عليه الصندوق قبل عام 2017م، حيث كان يدعم 20 ألف مستفيد سنويًّا، بينما يدعم الآن أكثر من 10 آلاف مستفيد شهريًّا، مؤكدًا الوصول إلى 15 ألف مستفيد شهريًّا قبل نهاية العام الحالي.