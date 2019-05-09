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2019-05-09 موسم رمضان يدشن حسابه الرسمي على تويتر متابعات الخليج 365 - الرياض دشن “موسم رمضان”، أمس الأربعاء، حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”. Advertisements ويهدف الحساب إلى إبراز فعاليات وأنشطة الموسم خلال شهر رمضان المبارك. وتتنوع الفعاليات بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. وللتعرف على الأنشطة والفعاليات ومواعيدها وأماكنها والجهات المنظمة؛ اضغط الرابط التالي (اضغط هنا).









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