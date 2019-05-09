نجاح المساعيد في مجموعة إنسان: مباهيم الظلام تخاف بدر يكشف المستور

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضاف الإعلامي علي العلياني، في برنامج مجموعة إنسان، الشاعرة الأردنية الشهيرة نجاح المساعيد، والتي تحدثت عن تجربتها في مجال الشعر.

وكانت الشاعرة نجاح المساعيد، قد قالت أمس الخميس، قبل ظهورها في البرنامج: إنها تشعر بالتوتر من لقاء الإعلامي علي العلياني؛ لأنها لا تستطيع إخفاء شيء، مضيفة: “أنا متوترة؛ لأن اللي في قلبي على لساني، وأخشى من الوقوع في أسئلة العلياني”.

وظهرت الشاعرة نجاح المساعيد مع الإعلامي العلياني وألقت عبر البرنامج باقة من أجمل أشعارها.

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وقالت: “مباهيم الظلام تخاف بدر يكشف المستور عسى أن البدر يظهر بس ما يكشف مباهيمه”.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح المساعيد من أهم وأشهر الشاعرات العربيات اللاتي اعتلين منصات الأمسيات الشعرية.

ولدت الشاعرة نجاح المساعيد في الأردن، وعاشت حياتها في بيئة بدوية، وحصلت على البكالوريوس من جامعة مؤتة في تخصص علم الاجتماع.

والدها كان الداعم الأول لمسيرتها الشعرية، حيث بدأت نجاح المساعيد رحلتها في مجال نظم الشعر منذ الطفولة، وكان أول ظهور إعلامي لها كان في نوفمبر عام 1996 من خلال حفل التلفزيون الأردني في عيد ميلاد الملك الحسين بن طلال رحمه الله.

وبدأت نجاح المساعيد العمل في المجال الإعلامي بعمر 18 سنة إلى جانب دارستها الجامعية، وأول برنامج قامت بتقديمه كان برنامج “يسعد صباحك” على التلفزيون الأردني الرسمي، وظهرت كاتبة للمرة الأولى من خلال مجلة ليلة خميس، ونظمت أكثر من 200 قصيدة.