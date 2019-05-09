نجل ترامب يمثل أمام الشيوخ الأمريكي للتحقيق في التدخل الروسي

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب؛ للاستماع لإفادته بشأن التحقيق الروسي.

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وبحسب وسائل الإعلام فإنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس.

يذكر أن التحقيق لم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.