استعلام عن رصيد المقطوعة وحاله الاستحقاق لكل الأسر الأشد فقرا شهر رمضان الحالي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت علي دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال عمل منظومة المساعدة المقطوعة، وتم منح التسجيل في الموقع إلكتروني للوزارة من اجل استقبال الطلبات الجديدة والنظر في الطلبات المؤجلة، كما حددت احد اهم المميزات لصرف المقطوعة وهي صرف معاش يساعد الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود وجعل هذه الأسر قادرة علي مواجهة أعباء الحياة ومن اجل حياه افضل ومن اجل كل شخص لا يستطيع مواجهة زيادة الأسعار ورفع الدعم عن الكثير من السلع والمحروقات.

استعلام عن رصيد المقطوعة

تعمل وزارة العمل والتنية الاجتماعية في الوقت الحالي للبث في كل الطلبات المقدمة الخاصة بالنسبة للمواطنين المتقدمين من اجل الحصول علي المقطوعة ونوهت أن المقطوعة غير مرتبطة بوقت معين وأنها تصرف لكل الأسر الأشد احتياجا أو ذو الحد الأدنى للمقطوعه ويتم ذلك بعد استيفائها كل الشروط الواجبة، كما حددت أن المقطوعة تصرف للزوج أو الزوجة لمن هم فوق سن الثلاثين عام وحددت الحد الأدنى المانع للمقطوعه وهو 3000 ريال سعودي.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

العديد من المواطنين يرغبون في معرفة هل تم الموافقة علي طلباتهم المقدمة أم لا ولذل يمكنهم الدخول علي رابط استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وادخل رقم الهوية وكلمة المرور المسجلة من قبل وأيضا أدخال الرمز المرئي الموجود في المستطيل والضغط علي كلمة دخول للوصول ألي الحساب الخاص به وعمل استعلام عن المقطوعة، يجب التأكد من رقم الحساب البنكي نظرا لان الوزارة تقوم بإيداع الأموال في الحساب بطريقة مباشرة جدا، دعمت الوزارة أيضا رقم 19911 للرد علي المواطنين في كافة الشؤون الخاصة بالمقطوعة وهذه الخدمة متاحة في خلال 24 ساعة.

استعلام عن رصيد المقطوعة شهر رمضان 1440

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

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