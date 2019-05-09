محمد بن مسعود - الدمام - دشن "موسم رمضان" حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". ويهدف الحساب إلى إبراز فعاليات وأنشطة الموسم خلال شهر رمضان المبارك. وتتنوع الفعاليات بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. وللتعرف على الأنشطة والفعاليات ومواعيدها وأماكنها والجهات المنظمة؛ بالامكان زيارة الرابط التالي: https://twitter.com/MawsemRamadan موسم رمضان يدشن حسابه الرسمي على "تويتر".. إبراز للفعاليات والأنشطة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-09 دشن "موسم رمضان" حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". ويهدف الحساب إلى إبراز فعاليات وأنشطة الموسم خلال شهر رمضان المبارك. وتتنوع الفعاليات بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. وللتعرف على الأنشطة والفعاليات ومواعيدها وأماكنها والجهات المنظمة؛ بالامكان زيارة الرابط التالي: Advertisements https://twitter.com/MawsemRamadan 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 03:02 AM دشن "موسم رمضان" حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر". ويهدف الحساب إلى إبراز فعاليات وأنشطة الموسم خلال شهر رمضان المبارك. وتتنوع الفعاليات بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. وللتعرف على الأنشطة والفعاليات ومواعيدها وأماكنها والجهات المنظمة؛ بالامكان زيارة الرابط التالي: https://twitter.com/MawsemRamadan ، موسم رمضان يدشن حسابه الرسمي على "تويتر".. إبراز للفعاليات والأنشطة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم رمضان يدشن حسابه الرسمي على "تويتر".. إبراز للفعاليات والأنشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.