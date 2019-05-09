، الشيخ أحمد المشيقح: 4 آلاف مُصَلٍّ يشهدون التراويح بأكبر مسجد في قيرغيزستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يؤم المصلين موفَدًا من وزارة الشؤون الإسلامية

شهد أربعة آلاف مُصَلٍّ صلاة التراويح في الليلة الرابعة من ليالي شهر رمضان المبارك في جامع محمود كاشغري، الذي يقع في العاصمة القرغيزية (بشكيك). ويعد الجامع من أكبر الجوامع على مستوى الدولة؛ فهو يأتي في الترتيب الثاني.

واجتمع مسلمو قرغيزستان في هذا العام 1440هـ لأداء صلاة التراويح في مشهد ممتلئ بالجلال والهيبة في هذا الصرح الإسلامي الكبير، حيث يؤم المصلين لصلاة التراويح موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عضو الدعوة بالقصيم، الشيخ أحمد المشيقح، ضمن برنامج الإمامة لإقامة صلاتَي التراويح والقيام في 35 دولة حول العالم.

ويتسع جامع محمود كاشغري لقرابة خمسة آلاف مُصَلٍّ، ويقع في العاصمة القرغيزية بشكيك، وتم بناؤه على نفقة صندوق إليشات، الذي يملكه ويترأسه رجل الأعمال والمحسن الكبير أنور ماميتوف.

وقد عبَّر المصلون في هذا الجامع عن سعادتهم بإيفاد السعودية إمامًا لأداء صلاة التراويح هذا العام، رافعين شكرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية على الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين في برنامج الإمامة، وغيره من البرامج المتنوعة التي ترعاها السعودية.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج الإمامة؛ إذ اعتمد الوزير آل الشيخ تكليف ٧٠ إمامًا من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في برنامج إيماني، يجمع كلمة المسلمين، ويوحد صفهم عبر هذه العبادة العظيمة.