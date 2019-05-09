، "عَطاؤكم يقلِّل من عطائهم".. حملة توعوية للحد من ظاهرة تسول عمال النظافة بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة.. وبدأتها بـ"تويتر" قبل نشرها بالميادين والشوارع

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في إطلاق حملة توعوية تحت عنوان:"عَطاؤكم يقلِّل من عطائهم" تستهدف شرائح المجتمع في مكة المكرمة، بهدف التقليل والحد من ظاهرة تسول عمال النظافة، التي تنامت في الفترة الأخيرة بإشارات المرور وأماكن تجمع العائلات.

وفي التفاصيل، علمت "الخليج 365" أن الحملة التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة تركز في بداية انطلاقها على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، والإشارات المرورية، ومن المقرر وضع لوحات توعوية لجميع المواطنين والمقيمين للحد من ظاهرة تسول عمال النظافة؛ الذين تجدهم يتنافسون على تنظيف الشوارع القريبة من الإشارات المرورية والتجمعات التجارية وصرافات البنوك بهدف استعطاف الناس لمنحهم المال، في ظل أن الأمانة والبلديات تصرف لهم رواتب شهرية تكفيهم عن الحاجة وسؤال الناس.

أشاد مواطنون بما طرحته الأمانة أخيرًا من حملة تعد توعوية في المقام الأول؛ للحد من ظاهرة تسول عمال النظافة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة معالجة الأسباب والحد منها بعد أن أصبحت ظاهرة تؤرق الكثير من الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة.

وبدأت الأمانة في نشر الحملة تحت عنوان "عَطاؤكم يقلِّل من عطائهم" عبر حسابها الرسمي على " تويتر" قبل أن تبدأ بشكل فعلي في الميادين والشوارع الرئيسة في غضون الأيام القليلة المقبلة.