مصادر: السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألف ريال.. لقاطع سياج سكة الحديد

أوضحت مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية في بريدة أصدرت يوم أمس الثلاثاء حكمًا ابتدائيًّا يقضي بإدانة سائق وايت بالتهم الموجهة ضده من النيابة العامة، وذلك بقطع السياج الحديدي ومحاولة تجاوز السكة الحديدية، وتعريض حياته وحياة سالكي السكة الحديدية للخطر، والحكم بسجنه 3 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال.

وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 22 شعبان 1440هـ، قام سائق وايت من نوع مرسيدس ويقوم بسحب غرفة كرفانة، بقطع السياج الحديدي لحرم القطار، ومحاولة عبور سكة القطار؛ مما أدى إلى تعلقه، وبعد القبض على المتهم وسداده قيمة التلفيات لشركة الخطوط الحديدية (سار)، تمت إحالته للنيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية. وقد ثبتت لدى المحكمة إدانة المتهم بما نُسب إليه من اتهامات، وقررت معاقبته على ذلك بسجنه مدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الجلد، وتغريمه مبلغًا قدره ثلاثون ألف ريال، مع نشر الحكم استنادًا للمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، وأحكام التعزير المقررة في الشريعة الإسلامية لقاء تعريضه حياته وحياة الآخرين للخطر.