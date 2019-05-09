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. سنضع لكم هنا ٣ مقاطع فيديو لمشكلة حدثت نهار رمضان وانتهت بكارثة شنيعة (المقطع الأول) وهو بداية المشكلة Advertisements (المقطع الثاني) (المقطع الثالث)





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كانت هذه تفاصيل خبر ٣ مقاطع لمشكلة في نهار رمضان تتحول لكارثة .. شاهد هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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