حساب المواطن يبدأ صرف دعم شهر مايو للمستفيدين

أعلن برنامج «حساب المواطن»، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، مشيرًا إلى أن عملية الإيداع مستمرة حتى نهاية اليوم الخميس.

وأفاد الحساب الرسمي للبرنامج في موقع «تويتر»، بأنَّه «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصَّص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتُهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله».

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ولم ينشر حساب المواطن تفاصيل الدفعة الجديدة، لكن الدفعات متقاربة، وتشمل كل شهر نحو 12 مليون مستفيد، مستقلين أو تابعين لرب أسرة.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.

ويعتمد «حساب المواطن»- الذي يستهدف تعويض المستفيدين منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة- في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم، وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.