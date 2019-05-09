إجراء 10 عمليات دعامات وتركيب صمامات بمركز «الملك عبدالعزيز الطبي»

يُجرى مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني، صباح اليوم الخميس، عشر عمليات دعامات وتركيب صمامات للقلب، فيما تشير الإحصاءات إلى أن نسبة نجاح العمليات التي يجريها المركز، تتخطى 98%.

وقالت وزارة الحرس الوطني، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، مساء الأربعاء، إن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني بالرياض، يُجري صباح اليوم عشر عمليات دعامات وتركيب صمام.

وكان المركز أجرى خلال ستة شهور فقط، نحو 500 عملية قلب، و2200 قسطرة تشخيصية، و250 قسطرة تداخلية، وقد تخطت نسبة نجاح عمليات قلب الأطفال والكبار الـ98%؛ أخذًا في الاعتبار أن هذه النتائج تكون صعبة التحقيق في كثير من مراكز القلب في العالم.

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ومما يدعو للفخر أن قسم القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، يحافظ على المستوى العالمي لنتائجه في إجراء العمليات الجراحية.

ويعتبر مركز الملك عبدالعزيز مرجعًا للعمليات المعقدة والصعبة، بما في ذلك الحالات المستعصية، وتأتي هذه النتائج المشرفة للعمليات بتوفيق من الله، ثم بفضل وجود كادر طبي متكامل، وبدعم حثيث من المسؤولين في الشؤون الصحية للحرس الوطني.

وقد تم زيادة معمل قسطرة رابع في المركز لمواجهة ضغط المرضى عليه، ولذات السبب تم إجراء توسعة ضخمة لمركز القلب عن طريق إنشاء مبنى بجانب المبنى الحالي، والذي يحتوي على العيادات الخارجية، ومركز تأهيل مرضى القلب في الدور الأرضي، وأسرة تنويم في الدور الأول والثاني.

في ذات الإطار، تم إنشاء توسعة خاصة لتشخيص القلب غير التداخلي كالأشعة المقطعية والمغناطيسية لزيادة الحاجة إلى هذا النوع من التشخيص وهي الآن تعتبر من الخطوات الأولية لتشخيص أمراض القلب، وفضلًا عن التطور في العناية بالمرضى، هناك اهتمام من الناحية الأكاديمية والأبحاث.