بالصور.. جنود الحد الجنوبي يهنئون الملك بشهر رمضان ويجددون عهد التضحية والفداء

قدَّم الجنود المرابطون بالحد الجنوبي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأفراد الشعب السعودي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين ثبات عزائمهم وهممهم للتضحية بأرواحهم الغالية؛ دفاعًا عن وطنهم ومقدساته الشريفة، مؤكدين وقوفهم درعًا حصينة لمواجهة أعداء الدين والوطن؛ لينعم هذا الوطن بوحدته، سائلين العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

جاء ذلك، خلال تناول الجنود البواسل، الإفطار، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك بأحد مواقع المرابطين في الخطوط الأمامية؛ حيث يتمركز عدد من أبطال الحد الجنوبي، ناذرين أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن، فيما تم رصد جملة من مشاهد إفطار هؤلاء الأبطال، في أجواء رمضانية يسودها الطمأنينة والسكينة والثقة بالله ونصره، متحمّلين مسؤولياتهم الدينية والوطنية، ومتكاتفين مع قيادة عظيمة وشعب أبيّ؛ للوقوف بكل حزم وعزم وإيمان في وجه من يحاول الاقتراب من حدود وطنهم.

ويستشعر أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز، ما يقدمه أبطالنا من القطاعات المسلحة كافة بالحد الجنوبي من بطولات وانتصارات، كان لها الأثر الكبير في دحر أعداء الأمة والوطن من الميليشيات الحوثية، والعصابات التابعة لقوى الشر والإرهاب الإيرانية، وكذا الوقوف ضد مخططاتهم الظلامية بالمنطقة، متسلحين بالقيم الإسلامية والثوابت الوطنية في حماية المقدسات والديار الإسلامية، وإغاثة إخوانهم في الدين والعروبة من براثن العصابات الانقلابية على الشرعية والمبادئ الإنسانية، فكان الفخر والمجد للوطن بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والتلاحم الشعبي للوقوف حصنًا منيعًا ضد أعداء الوطن وقيادته وشعبه.