تأكيدًا لما نشرته «عاجل».. الحدود الشمالية تحقّق الأفضلية في تنفيذ قرارات التوطين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول؛ بنسبة 99.38 لامتثال قرارات التوطين، خلال شهر أبريل 2019.

ويأتي هذا الإعلان، تأكيدًا لما نشرته «عاجل» فجر الأربعاء، تحت عنوان (الحدود الشمالية الأعلى، و3 مدن تحصد الأفضلية.. «عاجل» تنشر آخر إحصائية لتطبيق توطين 12 نشاطًا بمناطق المملكة).

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وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس «اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه» بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، أن برنامج التوطين من استراتيجيات المملكة ومن أولى أولوياتها، قائلًا: ما وجّهنا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، أن نضع توطين الوظائف من الأولويات، وأن نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب؛ ليحلُوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل؛ لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها .

وبمناسبة إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99.38 لامتثال قرارات التوطين، وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ12 نشاطًا خلال شهر أبريل 2019م، قال أمير المنطقة: «أثمِّن لزملائنا في جميع الجهات ذات العلاقة هذا النجاح، فقد كنا نواجه تحديًا في توطين المحلات والمهن، وما كنا نراه بالأمس تحديًا صعبًا، أصبح اليوم ممكنًا».

وعبَّر أمير المنطقة، عن تطلعه لبذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول 2020 بأبعادها؛ لتعتمد البلاد بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة.