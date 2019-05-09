إغلاق 138 منشأة مخالفة بأول أيام رمضان

أغلقت أمانة منطقة عسير 138 منشأة مخالفة أول أيّام رمضان، وذلك خلال حملتها الرقابية على المنشآت الصحية تزامنا مع دخول أيام شهر رمضان المبارك، وتحت شعار «غذاؤكم أمانة» للأسبوع الثامن والأربعين. واستهدفت الحملة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية. وفي ذات السياق، بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير نحو 1464 جولة، مما أسفرت عن مخالفة 841 منشأة صحية إلى جانب إتلاف 5803 كجم مواد غذائية فاسدة، بينما تم إغلاق 138 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.



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