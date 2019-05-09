بلدية بارق تنفذ مشاريع تنموية في المنظر وربيعة سيالة والسليم



تنفذ بلدية محافظة بارق عدداً من المشاريع التنموية ضمن خطة تطوير المشهد الحضري وأنسنة المدن، ومنها سفلتة الطرق وإنارتها، وإنشاء المراكز الحضارية والحدائق العامة، والملاعب الرياضية وذلك في المراكز التابعة لمحافظة ثلوث المنظر وجمعة ربيعة والسيالة والسليم. قال رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أن البلدية تعمل في الوقت الحالي على عدة مشاريع تنموية في المراكز التابعة للمحافظة، وسط متابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ودراسة وتوجيه من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي. وأضاف أن العمل جار في مركز ثلوث المنظر على استكمال مشروع مبنى المركز الحضاري الذي يحتوي مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات، كذلك مشروع الحديقة العامة التي بجواره، والتي ستحتوي على الجلسات والمسطحات الخضراء والألعاب ودورات المياه، ومشروع الملعب الرياضي ذي المساحة الكبيرة، مشيراً إلى مشروع فتح طريق وادي نعص المحاذي للوادي وسفلتته وإنارته. وأوضح البارقي أن «من المشاريع التي تنفذ في مركز ثلوث المنظر أيضاً سفلتة السوق اليومي وطرق القرى بآل الجحيني والطوارف وسد عامر ووسط المنظر والفجر الجديد وغيرها، والعمل جار على ازدواجية الشارع الرئيسي بثلوث المنظر». وأشار إلى أنه يجري العمل في مركزي جمعة ربيعة والسيالة والسليم، حيث يجري إنشاء المركز الحضاري بربيعة الذي يحتوي على مجالس ضيافة ومعرض وصالة اجتماعات، واستكمال حديقة جمعة ربيعة التي تحتوي جلسات ومسطحات خضراء وألعاب ودورات مياه، وكذلك إنارة الشارع العام بربيعة وشارع المروة، وإنشاء حديقة المروة والملعب الرياضي، كما يجري العمل في مركز سياله والسليم على إنشاء الحديقة العامة والملعب الرياضي وإنارة الطرق في سيالة.

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