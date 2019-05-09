السعودية اليوم / مدني الباحة ينفذ حملة تفتيشية للتأكد من معايير السلامة بالمنشآت



الباحة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

بدأت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم، تنفيذ حملة تفتيش ميدانية للتأكد من التزام المحلات التجارية والفنادق ومحطات الوقود والمطاعم بوسائل السلامة .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة جمعان بن ديس الغامدي، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في وسائل الدفاع المدني في المحلات التجارية، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف جميع المحلات والمجمعات والمطاعم، بالإضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز.

وأفاد أن الحملة ستمتد طيلة فصل الصيف، كما ستتوسع في نطاقها الجغرافي والنوعي لتشمل مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، داعياً المواطنين للتعاون مع الدفاع المدني بالالتزام بتوفير واستخدام وسائل السلامة والحماية المدنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من التعرض للحوادث المؤسفة التي قد تهدد حياتهم وتدمر ممتلكاتهم نتيجة إهمال استخدام وسائل الوقاية والسلامة.

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