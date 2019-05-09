السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة العليا للعمرة



جدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة في مقر الأمن العام بجدة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للعمرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة.

وبدئ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كلمة استعرض فيها ملامح الخطة الأمنية العامة، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة لمهمة أمن العمرة لهذا العام 1440هـ، وذلك بعد أن تم العمل على تطوير الخطة بدراسة السلبيات والإيجابيات للأعوام السابقة، ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات، وصولاً إلى الأهداف المنشودة لأمن وسلامة وراحة المعتمرين والمصلين، وتحقيق رؤية اللجنة العليا للعمرة في جودة الأداء أمنيًا وتنظيمًا، وبما يرتقي لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

إثر ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن مهمة أمن العمرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة وخدمة المعتمرين والزوار، ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.

// انتهى //

02:40ت م

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جدة 03 رمضان 1440 هـ الموافق 08 مايو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة في مقر الأمن العام بجدة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للعمرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة.وبدئ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كلمة استعرض فيها ملامح الخطة الأمنية العامة، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة لمهمة أمن العمرة لهذا العام 1440هـ، وذلك بعد أن تم العمل على تطوير الخطة بدراسة السلبيات والإيجابيات للأعوام السابقة، ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات، وصولاً إلى الأهداف المنشودة لأمن وسلامة وراحة المعتمرين والمصلين، وتحقيق رؤية اللجنة العليا للعمرة في جودة الأداء أمنيًا وتنظيمًا، وبما يرتقي لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - .إثر ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن مهمة أمن العمرة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة وخدمة المعتمرين والزوار، ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.// انتهى //02:40ت م0258

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