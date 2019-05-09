السعودية | اجتماع سعودي أمريكي يسلّط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية

المناطق - الرياض

عقد مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، بالتعاون مع الشركة السعودية لتطوير التكنولوجيا والاستثمار (تقنية)، وشركة ماير براون للخدمات القانونية، اجتماع مائدة مستديرة تنفيذي مع شركات أمريكية في واشنطن العاصمة، حول فرص الاستثمار في المملكة .

واستعرض الرئيس التنفيذي للمشروعات الخاصة في (تقنية) المهندس ماجد العنزي، خلال كلمته في الاجتماع، فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات الشركة المتعددة، التي تشمل الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والمواد المتقدمة والأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن والدفاع وعلوم الحياة والصحة.

وأعرب العنزي، عن تقديره لهذه الفرصة التي تعمل على تعزيز مكانة (تقنية) على الصعيد العالمي، واستكشاف سبل التعاون المحتمل من خلال مجلس الأعمال الأمريكي السعودي الذي يعمل كبوابة لشركاء التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن (تقنية) التي تأسست عام 2011، تركّز على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار المتطور، تماشياً مع النهج الواضح الذي وضعته رؤية المملكة 2030 التي تطمح لأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للابتكار، مبينًا أن (تقنية) تشارك في إنشاء ورعاية المفاهيم والمنتجات والشركات المبتكرة بالتعاون مع الشركات عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي السعودي والشريك في شركة ماير براون تشارلز هالاب، أنه مع استمرار رؤية المملكة 2030 في مسيرة التقدم المثيرة للإعجاب، تلعب بعض المنظمات دورًا مهمًا مثل (تقنية)، حيث تشكّل التكنولوجيا حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والتنوع، مشيرًا إلى أن ماير براون، تفخر بالعمل إلى جانب مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، لدعم المهمة الجديرة بالثناء لشركة تقنية، والإسهام في دعم مبادراتها المتنوعة.

يذكر أن الاجتماع شهد حضور أكثر من 30 شركة أمريكية متنوعة وكبيرة ومتوسطة الحجم، بما في ذلك أعضاء بارزون في مجلس الأعمال، ومتخصصين في مجالات الدفاع والأمن السيبراني والفضاء الجوي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها.

وتعد الطاولة المستديرة، جزءًا من السلسلة السنوية لأنشطة التواصل التي يستضيفها مجلس الأعمال في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتسهيل الشراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية.