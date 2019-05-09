السعودية | “الصندوق العقاري”: 92 ألف مستفيد عبر “التمويل المدعوم”

المناطق - الرياض

أفصح مسؤول في صندوق التنمية العقاري، عن تمويل الصندوق نحو 92 ألف مستفيد عن طريق برنامج “التمويل المدعوم” حتى الآن.

ووفقا لـ”الاقتصادية” استفاد 662 مواطنا من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين “قرض حسن”، لمنسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين (عسكريين، ومدنيين) لمن أتم الـ50 عاما فأكثر.

وبلغ إجمالي العقود الموقعة حتى نهاية نيسان (أبريل) 589 عقدا، بينما وقع 73 مستفيدا عقودهم خلال الأيام الخمسة الماضية من أيار (مايو) الحالي، ليبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 662 مستفيدا، ليصل إجمالي دعم المبادرة إلى نحو 77 مليون ريال.

ودعا الصندوق العقاري في بيان أمس، المواطنين، إلى الاستفادة من التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.

كما دعا ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية وعلى قوائم الانتظار الاستفادة من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين بالتسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة.