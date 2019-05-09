2019-05-09

السلمي: الخطوة الإيرانية بشأن الاتفاق النووي زوبعة وطهران لا يمكن الوثوق بها

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الدكتور محمد السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية والمختص في الشأن الإيراني، على قرار طهران بتعليق بعض تعهداتها بشأن الاتفاق النووي المثير للجدل.

وقال السلمي خلال مداخلته مع قناة العربية: إن الخطوة الإيرانية تحصيل حاصل، وزوبعة إيرانية، وعلينا أن ننتظر ونرى كيف تطبق إيران ذلك.

وأضاف السلمي أن واشنطن قررت أنه لا يمكن لأي دولة أن تشتري الماء الثقيل أو اليورانيوم الإيراني، وبالتالي بقاء هذه المادة في إيران شبهة في حد ذاته.

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وأضاف أن إيران خلال العامين الماضيين زاد سلوكها العدائي في المنطقة، وزادت من دعمها لميليشيات الإرهابية في المنطقة، والهدف من الاتفاق النووي تحجيم برنامجها وأنشطتها العدائية.

وأضاف الدكتور السلمي: “قلنا من اليوم الأول إن إيران لا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق ببرنامجها النووي”.

يذكر أن طهران قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق.

كما هددت إيران بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.