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المغامسي: الخطاب الفقهي ضد المرأة كان شديدًا زمن الصحوة ولم يكن لي صوت مسموع حينها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة: إن الخطاب الفقهي ضد المرأة كان شديدًا في زمن تيار الصحوة، وكان ذلك ظاهرًا، مشيرًا إلى أن المعالجة الآن تكون بالعودة إلى الوسط، لا العودة إلى أقصى اليسار.
وأضاف، خلال استضافته ببرنامج منابر النور على قناة mbc، أن الخطاب الفقهي وقتها كان شديدًا جدًّا، حتى إنه ظهرت في ذلك الوقت فتاوى تقول إنه لا يجوز للمرأة استخراج بطاقة أحوال.
وتابع الشيخ المغامسي أن هذا كان أمرًا غريبًا فقهيًّا، وقد تتعرض المرأة للظلم بسببه أو تنتحل غيرها شخصيتها.
واستطرد الشيخ المغامسي قائلًا: إن “قيادة المرأة للسيارة كانت يومًا تُرى على أنها من كبائر الذنوب، وأنا أحمد الله أني ما قلت يومًا إنها محرمة، لكن لم يكن لي صوتٌ مسموعٌ، ولكن لما جعل الله لنا صوتًا مسموعًا قلنا ما ندين لله به”.
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