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2019-05-09 أول تعليق من ترامب بعد العقوبات الجديدة على إيران متابعات الخليج 365 - متابعة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري. Advertisements ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها. وأصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًّا بخصوص فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.









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